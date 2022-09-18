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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pasinler Zaferi'nin 974. yıl dönümü kutlandı

AA

Pasinler Zaferi'nin 974. yıl dönümü kutlandı

ERZURUM (AA) - Anadolu'nun fethinde önemli bir yeri bulunan 1048 Pasinler Savaşı'nın 974. yılı, Erzurum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pasinler ilçesinin Kaplıcalar Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer protokol üyelerinin atlı birlikler eşliğinde alana gelmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından atlı cirit ve büyükşehir belediyesi mehteran ekipleri gösteri yaptı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, 974 yıl önce verilen mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bu tür mücadelelerde liderin önemli olduğunu belirten Memiş, "974 yıl önce nasıl bir mücadele verildiyse aslında hala Anadolu coğrafyasında bu mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadeleler verilirken lider çok önemli. O komutanlar ne ise şimdi de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkenin bölünmez bütünlüğü için bizler de mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Memiş, Türk ordusunun birçok yerde görev yaptığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Mavi Vatan'da mücadelemize devam ediyoruz. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılmaya çalışılan uydu devletçiklere asla müsaade etmeyeceğiz. Operasyonlarla kahraman ordumuz ve polisimiz görevini yapmaya devam etmektedir. Biz de bu duygularla görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bugün SİHA ve İHA'larla dünyanın her yerindeyiz. Hem ülke savunmasında hem de ihtiyacı olan devletlere stratejimiz gereği gönderiyoruz. Bununla da ayrıca gurur duyuyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Pasinler Savaşı'nda Selçuklu'nun Bizanslılara karşı büyük zafer kazandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Selçuklu elde ettiği zaferle sadece Bizans'a değil aynı zamanda bölge coğrafyasına gözdağı ve bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğinin ilk işaretini vermiştir. Bizans, bu zaferle çok büyük yara almış ve tökezlemiştir. O ecdadın torunları olarak bugün bizler çetin imtihanlarla karşı karşıyayız. İslamlaştırdığımız bu topraklarda gözü kalanlar ve iştah kabartanlar var. Bilmiyorlar ki biz bu toprakları kanımızla suladık. Biz Pasin Ovası'nda nam, Malazgirt'te şan kazandık. Fetih ordusu kurup Peygamberimizin övgüsüne İstanbul'da mazhar olduk. Dünyaya İslam'ın nurunu taşıdık. Dolayısıyla kökümüz ve hamurumuz bu iken haçlıların kurduğu tuzaklardan korkacak değiliz."

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