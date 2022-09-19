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"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Erzurum'da devam ediyor

AA

"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Erzurum'da devam ediyor

ERZURUM (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alay Komutanlığında sürüyor.

Kentte 12 Eylül'de başlayan tatbikat kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.

Tatbikat için ilk olarak askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı.

Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 188 yedek yükümlü, General Fikret Esen Kışlası'nda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.

Topçu Albay İlkay Günay'ın brifingiyle başlayan tatbikatta topçu ve hava taarruz eğitiminin verildiği yedek yükümlüler, poligonlarda tabanca, makineli tabanca ve piyade tüfeğiyle atış yaptı.

Gün sonunda askeri bando takımı konser verdi.

General Fikret Esen Kışlası'ndaki uzman personel tarafından olası bir savaş halinde tam donanımlı hale getirilmeleri amacıyla yükümlülere yeni ekipman, araç gereçler ile silahların tanıtıldığı ve bazı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tatbikat, 23 Eylül Cuma günü sona erecek.

Öte yandan tatbikat öncesi yükümlüler, 188 fidanı toprakla buluşturdu.

- Kamu ile özel kuruluşların tatbikata katkısı

Tatbikatta birliğin seferberlikte ihtiyaç duyacağı meteorolojik değerlendirmeler, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden görevlendirilen seyyar meteoroloji timi, Mehmetçiğin aileleriyle görüşmeleri için ücretsiz yararlanabilecekleri telefon ve internet desteği, Türksat AŞ tarafından sağlandı.

Yedek personelin sağlık taramaları, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere serum desteği Erzurum Sağlık Müdürlüğünce verildi.

Personelin birliğe ulaşmasına da Erzurum Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle destek verdi.

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