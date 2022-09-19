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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyadin'deki temel atma töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Diyadin'deki temel atma töreninde konuştu:

AĞRI (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatının 21,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Bakan Kirişci, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki "Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bir zamanlar terör yüzünden gelişmeyen bölgelerde, huzur ve barışın sağlanmasıyla yatırımların da ardı arkasına yapılmaya başlandığını ifade etti.

Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin önemli olduğunu ifade eden Kirişci, şöyle konuştu:

“Bir kilo domatesi hedef kitleye ulaştırmamız lazım. (Antalya'dan Ağrı'ya) O yolu katettiğinde sadece tazeliğini mi kaybediyor, hayır. Bizim düşüncemiz, yerinde istihdamı da sağlamak.
Suyu düştüğü yerde tutalım, insanı da doğduğu yerde doyuralım istiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz sera ısıtma nedeniyle enerji maliyetlerini olabildiğince aşağıya çekmek ve burada bu üretimi daha ucuza mal etmek. Çünkü bu önemli. Bizim memleketimiz Adana. Sera denildi mi akla Mersin ile Antalya gelir. Şimdi ona Adana'da ekleniyor."

Kirişci, normal seraları, jeotermal seralardan ayıran birçok özellik olduğunu anlattı.

Gelecekte diğer seraların jeotermallerle rekabet etme şansının olmayacağını belirten Kirişci, "Şunu açık yüreklilikle belirtmeliyim. Bizim seracılarımızın yarın bir gün Diyadinli seracılarla rekabet etme şansı kalmadı. Çünkü buradaki jeotermal kaynak, ister istemez bir yatırımın bir yılda 11 ay üretimde kullanılmasını beraberinde getiriyor. Bizde böyle bir imkan yok. Bizde eğer 11 ay serayı kullanacak olursanız, sıcak dönemlerde içindeki bitki kavurur atar. Ne yapacaksınız, açacaksınız serayı. Halbuki bizim seralar aslında sera da değildir onu da söyleyeyim. Buradaki gibi teknolojik olarak bu düzeyde bu disiplin içerisinde olan bir sera değil." diye konuştu.

- "Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar"

Kirişci, Diyadin’de hizmete açılacak seralarda yılda 30 bin ton domates üretileceğini vurguladı.

Tarımda, ihracatta istenilen rakamların yakalandığını hatırlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 8 ayında buradan duymak istemeyen duymayabilir. Ama duymaktan mutlu olacağına inandığımız kardeşlerimize sesleniyorum. Yılın ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız 21,5 milyar dolar. Şimdi bir çeyrek daha var. O çeyrekle beraber 30 milyar doların üstüne çıkarsak, hatırlayın 2002'de biz iktidar olduğumuzda bu ülkenin sadece 36 milyar dolarlık toplam ihracatı vardı. 3,7 milyar dolarlık da tarım ürünleri ihracatı vardı. Hani bazen sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 'nereden nereye', işte bu kutlu yolculuk inşallah bu seradaki üretimle devam edecek."

Kirişci, İHA ve SİHA'ları örnek vererek, tarımdaki başarının da benzeri bir iftihar tablosu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı.

Kirişci daha sonra beraberindekilerle bölgedeki seralarda incelemelerde bulundu.

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