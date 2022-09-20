Erzurum'da menfezde çuval içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da jandarma ekipleri, kara yolundaki menfezde 4 çuval içerisinde esrar ve skunk ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Horasan ilçesinin Yeşilöz Mahallesi bölgesindeki İğdeli Yol Kavşağı'nda bulunan menfezde yapılan kontrollerde, 4 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram esrar ve 11 kilo 976 gram skunk bulundu.

Konuyla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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