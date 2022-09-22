Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Neptün hiç bu kadar parlak görünmemişti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce çeşitli zamanlarda kırsal alanda bitkin ve yaralı halde delice doğan, kerkenez ve kızıl şahini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve orman endüstri mühendisi Muhammet Şadi Yumlu, kuşları teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğaya salındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.