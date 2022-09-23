Erzurum'da hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen müdür görevden alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan Devlet Hastanesinde hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği iddia edilen sağlık bakım hizmetleri müdürünün görevden alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, "İlgili kişinin sözleşmesi Bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.