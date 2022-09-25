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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı

AA

Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Palandöken ilçesi 2000’lik buz pateni pistinde düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli ve Ankara'dan 14 kulüpten 68 sporcu katıldı.

Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

1- Damla Akan

2- Suğdenaz Berrin Akan

3- Demet Bayılmaz


Erkekler:

1- Furkan Akar

2- Metehan Atan

3- Ömer Faruk Saylar


Junior C kategorisi

Kadınlar:

1- Derya Karadağ

2- Nisa Nur Fidan

3- Sude Naz Kahraman


Erkekler:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Mertcan Taygar

3- Doğukan Erdoğan


Junior D kategorisi

Kadınlar:

1- Defne Çiğdem

2- Aylin Mumcu

3- Efsa Polat


Erkekler:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- İlyas Karadağ

3-Emir Kaner Aydın


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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