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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, 2022-2023 sezonunun ilk yarışması olan Short Track Federasyon Kupası-1 yarışları tamamlandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Palandöken ilçesi 2000’lik buz pateni pistinde düzenlenen yarışlara Erzurum, Kocaeli ve Ankara'dan 14 kulüpten 68 sporcu katıldı.

Organizasyonda, alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

1- Damla Akan

2- Suğdenaz Berrin Akan

3- Demet Bayılmaz





Erkekler:

1- Furkan Akar

2- Metehan Atan

3- Ömer Faruk Saylar





Junior C kategorisi

Kadınlar:

1- Derya Karadağ

2- Nisa Nur Fidan

3- Sude Naz Kahraman





Erkekler:

1- Mehmet Talha Yıldız

2- Mertcan Taygar

3- Doğukan Erdoğan





Junior D kategorisi

Kadınlar:

1- Defne Çiğdem

2- Aylin Mumcu

3- Efsa Polat





Erkekler:

1- Yusuf Miraç Uludağ

2- İlyas Karadağ

3-Emir Kaner Aydın





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