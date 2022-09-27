Erzurum'da polisin kaçakçıların elinden kurtardığı örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da hayvan kaçakçılarının elinden kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesince koruma altına alınan örümcek maymunlar Gaziantep'e gönderildi.

Kentte bir süre önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamasında bir araçta ele geçirilen 10 örümcek maymun ile 80 kara iskete kuşu, DKMP yetkilileri tarafından koruma altına alınıp sağlık kontrolleri yapıldı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakım ve beslenmeleri tamamlanan kara isketeler doğaya salındı, 10 örümcek maymun da Gaziantep'e gönderildi.





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