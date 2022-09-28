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Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

AA

Erzurum'da 2 bin 300 rakımdaki ekoturizm alanı hizmete açıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünce, yaklaşık 2 bin 300 rakımda oluşturulan "Abdurrahman Gazi Ekoturizm Alanı"nın açılışı yapıldı.

Vali Okay Memiş, açılışta, inanç turizminin önemli duraklarından Abdurrahman Gazi bölgesine yapılan ekoturizm alanının, sevindirici bir hizmet olduğunu söyledi.

Yüksek rakımda ağaç yetiştirmenin zorluklarına değinen Memiş, "Biz ormanları dikip buraları güzelleştirdikçe daha fazla otel gelecek. Bu da gençlere daha fazla iş imkanı sağlamak demek. Erzurum'un dünya kenti olmasında, bir ağaç dikmenin şehre kattığı güzelliğin yanında bu kadar önemli sonuçları var." dedi.

Memiş, vatandaşları alandan faydalanmaya davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ekoturizm alanının, kent halkına önemli katkılar sağlayacağını, şehirle bitişik bölgeye vatandaşların ilgi göstereceğini belirtti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay da 193 hektarlık alana sahip ekoturizm sahasının, Abdurrahman Gazi Orman Parkı'na entegre edildiğini anlattı.

Alanının, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk olduğunu dile getiren Ayatay, bölgede, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 3 bin 800 metre bisiklet parkuru, 1 seyir terası ve fotoğraf çekim alanı, 30 dinlenme bankı ve yağmur barınağı gibi tesislerin bulunduğunu kaydetti.

Dualarla açılışı gerçekleştirilen alanda katılımcılar, doğa yürüyüşü yaptı.

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