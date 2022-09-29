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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dron motoru yapan üniversite öğrencileri seri üretime geçmeyi hedefliyor

AA

Dron motoru yapan üniversite öğrencileri seri üretime geçmeyi hedefliyor

ERZURUM (AA) - Çin'den dron motorları siparişi veren Atatürk Üniversitesi öğrencileri, sipariş geç gelince ATA Teknokent'te yaptıkları prototip motorla Erzurum'da seri üretime geçmek istiyor.

Üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri, 3 yıldır kurdukları HEKZATECH Girişim Grubuyla, aynı zamanda Türkiye'de çeşitli dron yarışlarına da katılıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce Çin'den siparişini verdikleri dron motorlarının geç gelmesi üzerine el ele verip ATA Teknokent'te uzun çalışmalar sonucu yüzde 86 verimliliğe sahip dron motoru üretmeyi başardı.

Teknokent'te test ve sertifikasyon sürecini yürüten üniversiteliler, kenti dron motorunda üretim merkezi yapmayı amaçlıyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Kaya, AA muhabirine, ATA Teknokent'te dronlar, sabit kanatlı insansız hava araçları ve endüstriyel makinelerde kullanılabilen yerli fırçasız motor yaptıklarını söyledi.

Fırçasız motor alanında eksiklik gördüklerini ve bu açığı kapatmak üzere girişim başlattıklarını ifade eden Kaya, prototipini yaptıkları motor çalışmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Çin'den ürün getirmenin verdiği zorluklardan dolayı Türkiye'de hem yerli hem de milli olarak üretmeyi, motoru kullanıcılara doğrudan ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Kaya, "Yaptığımız motorlar çoğunlukla Asya ve Amerika kıtasında üretimi yapılırken, Türkiye ve Avrupa kıtasında üretim yok denilebilir. Çok güzel tepkiler aldık. İnşallah motor envanterimizi genişleterek bütün kitlelere hitap etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Üretimi yapılan motorla ilgili "faydalı model" sertifikasını alma sürecinin devam ettiğini dile getiren Kaya, motorun piyasaya girebilmesi için çeşitli sertifikasyonlara sahip olması gerektiğine dikkati çekti.

- "İşbirliği teklifi aldığımız firmalar var"

Erzurum'u üretim üssüne çevirmeyi amaçladıklarını bildiren Kaya, "Motorumuz TEKNOFEST KARADENİZ'de görücüye çıktı. İşbirliği teklifi de aldığımız firmalar var. Biz şu anda makina teçhizat alt yapımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Yerli kaynakları kullanarak dışarıdan bu motora müdahale ettirmeden tek elden üretim yapmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerinden Eren Kıyanç ise takım olarak 3 yıldır TEKNOFEST'e katıldıklarını, bu yarış süreçlerinde büyük oranda drone motor ihtiyacını gözlemlediklerini, kafa kafaya vererek prototip motor ürettiklerini söyledi.

İki yıl önce yarışmaya katıldıklarında dron motorunun bozulduğunu anlatan Kıyanç, "Sipariş verdik, 3 ay boyunca motoru bekledik zaten yarışmaya 6 ayda hazırlanıyoruz. Biz inandık ve motoru ürettik." dedi.

Üretilen ilk prototip motorun verimlilik düzeyinin 86 seviyesinde olduğunu ifade eden Kıyanç, piyasadaki ihracat edilen kaliteli motorların verimliliklerinin ise yüzde 91 seviyesinde olduğunu belirtti.

- "Dronun tüm parçalarını tamamen yerli imkanlarla üretmek istiyoruz"

Bu yerli çalışmanın kazanımlarını anlatan Kıyanç, şunları kaydetti:

"Bizim bu motorumuzun alınmasının avantajı, Çin'e gitmeyecekler ve daha kolay iletişime geçecekler. Bu takımlar için de ülkemizin içinde iyi olacak. Dışarıya milyonlarca dolar para gitmeyecek. Sadece TEKNOFEST için değil biz başka şeyler için de motor üretmek istiyoruz. Kişiye özel motor yapacak seviyeye gelmek istiyoruz. Onun dışında sadece motor da üretmek istemiyoruz. Dronun tüm parçalarını tamamen yerli imkanlarla üretmek istiyoruz. Tabi Türkiye'deki yerli motor, yerli araba gibi çalışmalara heyecan duyuyoruz. Bizim de bu işlere ufak da olsa dahil olmamız bizi daha çok heyecanlandırıyor."

ATA Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yakup Uzun da kurumlarında 40'ın üzerinde takıma alan açarak çalışmalarına katkıda bulunduklarını, Rektörlüğün ise Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) üzerinden takımlara büyük destekler verdiğini söyledi.

İçinde mezunların da olduğu Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Erzurum'da iyi bir çalışmayı hayata geçirmesinin kendilerini de sevindirdiğini söyleyen Uzun, "Bu motorlar daha önceden Çin ve ABD'den alınıyordu, yerli üretim yoktu. Arkadaşların Ar-Ge çalışmasıyla kendi motorlarını üretebiliyorlar. Bundan sonraki süreçte inşallah TEKNOFEST'in dron yarışlarında kendi yerli motorumuz kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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