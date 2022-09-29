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İspir'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

AA

İspir'de "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

ERZURUM (AA) - İspir'de İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

İlçedeki 25 Şubat İlkokulu önünde gerçekleştirilen uygulamaya, Kaymakam Murat Acar, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İlçe milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Başçavuş Engin Bodur, Emniyet Amiri Vekili Komiser Hasan Koca, Müftü Mahmut Celebi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Dilber, Tarım ve Orman Müdür Vekili Ebru Ulusoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler çizildi.

Öğrenciler daha sonra "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" yazılı pankartlarla yaya geçidinden geçti.

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