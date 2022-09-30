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ERZURUM (AA) - Erzurum'un 2300 rakımlı Daphan Ovası'nda ayçiçeği hasadına başlandı.

Vali Okay Memiş, ovada düzenlenen "2022 Hasat Festivali"nde yaptığı konuşmada, hasadın verimli geçmesini temenni etti.

Çiftçilere bol kazanç dileyen Memiş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de hububat üretiminin yüzde 3'ünü, Erzurum'un 2000 rakımında eli öpülesi Dadaş çiftçilerimiz başarıyor. Yıllık tarım ve hayvancılıktan elde ettiğimiz katma değerimiz 12 milyar liraya doğru gidiyor. Her alanda bir iyileşme ve güzelleşmeyi görüyoruz. Sözleşmeli besicilik talebimiz vardı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bunu hayata geçirmeye karar verdiler. İnşallah bunun lansmanı Erzurum'da yapılacak."

Memiş, Erzurum'a bu yıl 300 milyon liralık yatırımla bir yem fabrikası kazandırılacağını müjdeledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise Daphan, Pasinler ve Hınıs Ovası'nın yetim kaldığını ve AK Parti ile beraber bu ovaların değerlerine değer katmaya başladığını belirtti.

Anadolu'da 3 ovası bulunan kentin az olduğuna işaret eden Taşkesenlioğlu, AK Parti olarak bu ovalarda yaşayan çiftçilerin her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

- "Hububat üretimimiz geçen yıla oranla yüzde 150 arttı"

Sadece bu yıl içerisinde Erzurum'a 400 milyon liradan fazla tarımsal destek verildiğini dile getiren Taşkesenlioğlu, "Onun karşılığında nasıl ki AK Parti iktidarı 'iş bilenin, kılıç kuşananın' şeklinde hareket ettiyse çiftçilerimiz de aynı şekilde çalışarak 11 milyardan fazla tarımsal destek elde etti. Hububat üretimimiz geçen yıla oranla yüzde 150 arttı. Bu sene 160 milyon ton hububattan 380 milyon tona çıktık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de bu hizmetlerin büyük cesaret ve fedakarlıkla yürütüldüğünü belirtti.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz da geçmişte Daphan Ovası'nda sadece tahıl ağırlıklı bir ekim varken, şimdilerde şeker pancarı, sılajlık mısır ve ayçiçeği gibi katma değeri yüksek ürünlerin ekilmesinin hem kendilerini hem de çiftçileri memnun ettiğini vurguladı.

Daphan Sulama Birliği Başkanı Mehmet Ölmez'in konuşmasının ardından yıl boyunca üretimde gayret gösteren çiftçilere plaket verildi.

Daha sonra ovada ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

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