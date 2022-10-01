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Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor

AA

Ardahan'da gaz kaçağından kaynaklanan parlamada yaralanan pilavcının tedavisi sürüyor

ERZURUM (AA) - Ardahan'da gaz kaçağı olan piknik tüpündeki ocağı yakmak isterken yaşanan parlamada ağır yaralanan pilavcı Habip Yıldız, Erzurum'da tedavi altına alındı.

Ardahan il merkezinde pilavcılık yapan 43 yaşındaki 3 çocuk babası Yıldız, bir süre önce iş yerinin önündeki mısır kazanının altına koyduğu piknik tüpündeki ocağı yakmak istedi.

Gaz kaçağı olduğunu fark etmeden ocağı yakmak için çakmağını ateşleyen Yıldız, bu sırada yaşanan parlamada ağır yaralandı.

Yakınlarının yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Elleri, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ile 3. derece yanıklar oluşan, Yıldız'ın tedavisi sürüyor.

Yıldız, AA muhabirine, dükkanın önünde bulunan mısır arabasının kazanındaki suyu ısıtmak için piknik tüpünü yakmaya çalışırken yaralandığını söyledi.

Tüpün bir süre önce rüzgardan dolayı söndüğünü anlatan Yıldız, "Hafif şekilde gaz kaçağı kokusu aldım ama emin olamadım, mısır kazanı dışarıda olduğu için açık havada bir sıkıntı olmaz diye düşündüm ve çakmağı çakınca birden parlama oldu. Parlamayla ellerim, kollarım yandı." dedi.

Yıldız, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, bir anlık dalgınlığı yüzünden talihsiz olay yaşadığını aktardı.

Bu tarz olaylara karşı herkesin daha duyarlı ve dikkatli davranmasını isteyen Yıldız "Hafif gaz kaçağı bile olsa mutlaka havalandırmayı iyi yapalım. 8 gündür hastanedeyim, daha ne kadar kalacağım bilemiyorum. Yanık çok zor, yandığınız günden iyileşinceye kadar ağrı çekiyorsunuz. Bir anlık dalgınlık, çok az gaz kokusu fark etim, keskin koku hissetseydim o hataya düşmezdim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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