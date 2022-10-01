Sosyal alanlarla donatılan camiler gençlere ve çocuklara manevi rehberlik yapıyor

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ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Erzurum, son yıllarda engellilere de uygun dizayn edilen ve gençlik merkezleri bulunan ibadethaneleriyle öne çıkıyor.

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı kentte, Ulu Cami, Lala Paşa, Narmanlı, Cennetzade, Derviş Ağa ve Şeyhler gibi Osmanlı, Selçuklu ve Artuklu dönemlerine ait tarihi camiler bulunuyor.

İbadethaneleriyle kültürel zenginliğe sahip kentte, son yıllarda Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesinde çevreci, engelsiz ve içinde birçok sosyal alanı barındıran gençlik merkezli camiler de inşa ediliyor.

Yakutiye ilçesindeki Hilalkent semtinde 12 milyon liraya inşa edilen Müderris Ahmet Efendi Camisi ve Gençlik Merkezi'nde kütüphane, bilgisayar, spor, etüt ve oyun salonları ile 4-6 yaş Kur'an ve hafızlık kursları yer alıyor.

Sosyal donatılı cami, gençlik merkezi, avlusundaki kıraathanesi ve geniş çehresiyle her yaştan insanın ilgisini çekiyor.

- Gençler ve çocuklara dini, milli ve manevi değerler öğretiliyor

Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp boş vakitlerinde spor ve çeşitli etkinliklerle dini, milli ve manevi değerlerin öğretilmesi amaçlanan kentte, sosyal donatılı birçok camiyle de vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Kentteki 12 Diyanet Gençlik Merkezi, 6 Diyanet Okuma Salonu ve Diyanet Genç Ofisiyle de gençlere Kur'an ve İslam bilinci aşılanıyor.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine, bu yıl 1 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın Mevllid-i Nebi haftasıyla birleştirildiğini ve haftanın konusunun "Peygamber, Cami ile İrşat" olduğunu söyledi.

Hazreti Peygamber'in toplumun yetiştirilmesi anlamında eğitim ve öğretime önem verdiğini işaret eden Yıldırım şöyle konuştu:

"Müderris Ahmet Efendi Camisi ve Gençlik Merkezinde de her kesime hitap edecek ibadet imkanları var. Camimizde engellilerin rahatça girebileceği engelsiz mekanlar var. Caminin alt kısmında gençlerimizin ders çalışacağı gençlik merkezi, 4-6 yaştan başlamak suretiyle Kur'an kursu ve hafızlık eğitimi verirken yaşam alanı var. Peygamberimiz zamanındaki o örnekliği bugün 1400 yıl sonra Müderris Ahmet Efendi Camisi'nde yaşatmaya gayret ediyoruz."

- "Camilerimizi araştırma merkezine dönüştürüyoruz"

Yıldırım, gençlik merkezinden çocuklar ile ailelerin memnun kaldığını belirterek "Spor yapmak isteyen spor salonunda, ders çalışmak isteyen çalışma alnında vakit geçiriyor. Manevi değerler eğitimleriyle genç ve çocuklarımızı bu merkezlerimizde zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için camilerimizi daha fonksiyonlu hale getirip araştırma merkezine dönüştürüyoruz. Çocuklarımız okuldan çıkıp buraya geliyorlar, bundan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Müderris Ahmet Efendi Camisi ve Gençlik Merkezi danışmanı imam hatip Lokman Kızılkaya da ibadethanenin altındaki 2 bin 500 metrekare alana sahip gençlik merkezinin tamamen sosyal amaçla kullanıldığını anlattı.

Çocuk ile gençlere dini ve milli konuları cami iklimi ve havasında aktarmayı amaçladıklarını söyleyen Kızılkaya, "Merkezimiz, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu ile kardeş merkez ve okul." dedi.

Çocuklardan Muhammet Haktan Şentürk ise okul çıkışı gençlik merkezine geldiğini anlatarak "Burada ders çalışıp oyun oynuyoruz. Hocalarımızdan Kur'an ve dini bilgiler de öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Mücahit Kestanolu da ibadethanenin engelli ve yaşlılar için giriş alanlarının çok iyi yapıldığını, gençlik merkeziyle çocukların camiyi daha çok sevdiğini dile getirdi.

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