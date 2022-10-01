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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da kadınlara meme kanseri taraması

AA

Erzurum'da kadınlara meme kanseri taraması

ERZURUM (AA) - Erzurum'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Meme Kanseri ve Farkındalık Ayı" etkinliği kapsamında, kadınlara mobil tırda meme kanseri taraması yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda açılan stantta, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ile İl Sağlık Müdürlüğünde görevli halk sağlığı uzmanları, vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgi verdi.

Standı ziyarete gelenlerin yakasına sağlık ekiplerince pembe kurdele takıldı, daha sonra burada konuşlandırılan mobil tırda kadınlara meme kanseri taraması gerçekleştirildi.

Kentteki sağlık yöneticileri, standın bir köşesinde bulunan "Söyleyeceklerim var" yazılı pembe kağıtlara yazdıkları notlarla iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Mobil tırdaki mamografi taramalarının yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

- "Kanserlerde erken teşhis hayat kurtarır"

Standı ziyaret ederek pembe kağıtlara, "Kanserler artık çözümsüz değil, erken tanı ile tedavi başarısı çok yükseldi, herkesi taramaya davet ediyorum. Kanserlerde erken teşhis hayat kurtarır" notunu yazan Gürsel Bedir de hizmeti vatandaşların ayağına getirdiklerini belirterek, kadınları mobil tırda mamografi çektirmeye davet etti.

- Kanser tarama tırı il genelindeki bütün ilçeleri ziyaret edecek

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fisun Karaşahin de AA muhabirine, ekim ayının tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olduğunu söyledi.​​​​​​​

Bu çerçevede kentteki kadınlara farkındalık kazandırıp erken dönemde meme kanseri taramalarını yapmak için çalıştıklarını anlatan Karaşahin, "Tüm vatandaşlarımızı, özellikle kadınlarımızı buraya davet ediyoruz. İl genelinde kanser tarama tırımız bütün ilçeleri ziyaret edecek, ilçedeki kadınlarımızı meme kanseri taramaları için tırımıza davet ediyoruz. Kadınlarımızın varlığıyla bizlerin çalışmaları kıymetleniyor." dedi.

Karaşahin, ekim ayını tam anlamıyla meme kanseri için farkındalık çalışmaları yaparak geçireceklerini belirterek, ay boyunca vatandaşlara meme kanserine karşı bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar da yapacaklarını sözlerine ekledi.

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