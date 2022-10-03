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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor maçının ardından

AA

Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Uğur Bayarslan, son sıralardaki iki takımın mücadelesinde elde ettikleri 3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uğur Bayarslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maça çıktıklarını ve kendi seyircileri önünde kazanmayı arzuladıklarını ifade etti.

Rakibin tecrübeli olduğunu dile getiren Bayarslan, "Onların da bizim de 3 puana ihtiyacımız vardı. Biz kendi sahamız ve seyircimiz önünde galibiyet almak istiyorduk. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı, oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Bayarslan, ikinci yarıya kötü başladıklarına dikkati çekerek, "Golü attıktan sonra ikinci yarıya iyi başlayamadık ve skoru korumak için oynadık. Son sıralarda olmamız ve skoru korumak istememiz nedeniyle oyuncularımızda bir telaş oldu. Bu kolay bir şey değil. Haftalarca dışarıda oynadık ve galip gelemiyorduk, onun da stresi vardı. O nedenle oyunu böyle oynamak icap etti. Topun bizde kalmasını istedik ve pozisyonlar bulduk. Rakip 9 kişi kaldıktan sonra zorlandılar ve kolay bir şey değil. Galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz. Kötü oynayarak da maç kazanmakta iyi oluyor." diye konuştu.


- Altaş Denizlispor cephesi

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçta uzun süre eksik oynadıklarını hatırlatarak, "Uzun süre eksik oynadığımız oyunda çift vuruş gol olsaydı iyi olacaktı. Oyuncularımı kutluyorum ikinci devre pozisyon vermedik." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlup olmalarına rağmen oyuncuların mücadelesiyle "bir duruş" kazandıklarını anlatan Bakkal, "Oyuncularım iyi direndi. Yapacak bir şey yok. Burada çalışmış biri olarak ilk defa Erzurum seyircisinin önünde maça çıktım. Benim zamanımda pandemi vardı. Rakip olarak çıktık ama Erzurum'un benim için ayrı bir yeri var." ifadelerini kullandı.


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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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