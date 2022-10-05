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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Ticaret Borsası

AA

Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 96,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg90,3599,7896,30HTS
Kaşar peyniriKg88,9195,0089,90HTS
Göğermiş peynirKg85,2885,2885,28HTS





HTS: Hazır Tüccar Satışı

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