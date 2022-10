Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı:

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Yücelik, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde oda yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, oda başkanlığı dönemi boyunca Erzurum'un kalkınması için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Her zaman şehrin sorunlarıyla ilgilendiğini ve 30 yılı aşan görev süresi boyunca üyelerin hizmetinde olmaya gayret ettiğini ifade eden Yücelik, şöyle konuştu:

"Biz odamızı kimsenin arka bahçesi yapmadık ve hiçbir arkadaşımızı bir yere alet etmedik. Herkese ve her görüşe saygı duyduk. Kimseye ideolojik yaklaşımda bulunmadık. Bu memlekete yatırım yapan kim olursa, onun özel kalemi gibi çalışırız. Yeter ki buraya yatırım yapsın. Bu şehir bizi hep sırtında taşıdı, omuz verdi. Onun için benim bu şehre her zaman canım feda ama ben de çok yoruldum. Bana müsaade edin hakkınızı helal edin. Böyle olsun istemezdim ama ben her zaman sizinleyim. Kendi işlerim çok yoğun ve ağır, müsaade edin işlerimle ilgileneyim."

Konuşması sırasında sık sık sözü kesilen ve tekrar aday olmasını isteyen oda üyelerine teşekkür eden Yücelik, ısrarlara rağmen görevini bırakacağını ve aday olmayacağını vurguladı.

Yücelik, konuşması sonrası gazetecilere, 1991 yılında oda başkanlığına seçildiğini hatırlatarak, "30-35 yıl olmuş bu benim için güzel bir şey ama ısrarla gitmemi istemiyorlar. Bu benim çocuklarıma bırakacağım en büyük servet." ifadelerini kullandı.

