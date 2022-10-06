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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ihracatı arttı

AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ihracatı arttı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca eylül ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 245 milyon 201 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 152 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi

Geçen yıl eylülde 229 milyon 116 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yıl eylül ihracatı, yüzde 7,2 artışla 245 milyon 201 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

2021 yılı eylül ayında yurt dışına 167 milyon 216 bin dolarlık sanayi ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı ayda sanayide 178 milyon 274 bin dolarlık, tarımda ise 37 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yıl eylül ayı madencilik sektörünün ihracatı da geçen yıla göre yüzde 159,89 artışla 29 milyon dolara ulaştı.

Sanayi ürünleri ihracatında bu yılın eylül ayında ilk sırayı 32 milyon 317 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 29 milyon dolarla maden, 27 milyon 448 bin dolarla çelik sektörleri takip etti.

Söz konusu ayda mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise 15 milyon 890 bin dolar oldu.

Firmalar, eylül ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 6 milyon 475 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 3 milyon 839 bin dolar, meyve sebze mamullerinde ise 4 milyon 411 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- En çok ihracat Irak'a

Birliğin eylül ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ilk sırayı 49 milyon 621 bin dolarlık ihracatla Irak aldı.

Irak'ı 14 milyon 391 bin dolarlık ihracatla İran, 13 milyon 831 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 8 milyon 787 bin dolarla İsrail, 8 milyon 259 bin dolarla Çin Halk Cumhuriyeti izledi.

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, eylül ayında DAİB'e üye 1368 firma tarafından 3 bin 280 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ülkelerinde yaşanan resesyon tehdidi, buna bağlı ürün siparişlerinin azalması, emtia fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerinin artmasına rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan gelişmeleri izliyor her zaman ihracatçılarımızın yanında olmak, daha az kayıpla ve hatta tedbirleri fırsata çevirecek yollar bulmalarına vesile olmak adına çalışıyoruz."

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