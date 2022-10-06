GÜNCELLEME - Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde motosikletten düşüp öğrenci servis aracının altında kalan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mustafa Yasin Kurtuluş, kullandığı 60 KV 131 plakalı motosikletinden, eğitim gördüğü kampüsün kavşağında düştü.



Yerde savrulan Kurtuluş, bu sırada Orhan P. yönetimindeki 25 S 0170 plakalı öğenci servis aracının altında kaldı.



Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde kaza yerinde öldüğü anlaşılan Kurtuluş'un cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Servis aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında, "Geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden üniversitemiz öğrencilerinden Kurtuluş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

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