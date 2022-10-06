Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da park halinde bindiği otomobilin geri gitmesi sonucu inmek isterken aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki akrabalarına ailesiyle misafirliğe giden 4 yaşındaki Y.P, sitede park halindeki 25 ABM 730 plakalı otomobile bindi. Bir süre sonra aracın hareket etmesiyle inmek isteyen çocuk, aracın atında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekiler, çocuğu aracın altından çıkarıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.