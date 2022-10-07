ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet: "Cağ kebabı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet: "Cağ kebabı"

AA

ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet: "Cağ kebabı"

ERZURUM/ARTVİN (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/YUSUF OKUR - Küçükbaş hayvan etiyle yapılan ve özel baharatlarla hazırlanarak odun ateşinde pişirilen cağ kebabının hangi kente özgü bir lezzet olduğuna dair Erzurumlular ve Artvinliler arasında rekabet yaşanıyor.

Pişirilmeden önce soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye edilen et, dinlendirme aşamasının ardından parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.

Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen koyun ile kuzu etlerinin kullanılması gibi etkenlerle özel bir tadı bulunuyor.

İki şehir arasında yıllardır paylaşılmayan lezzet için Erzurum 22 Şubat 2010'da "Oltu cağ kebabı" adıyla coğrafi işaret, Artvin ise 2 yıl önce "Yusufeli cağ döner" adıyla marka tescili aldı.

- "Artvin'de bu aromayı bulamazsınız"

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca, AA muhabirine, cağ kebabın Türkiye'nin birçok yerinde yapıldığını ancak başka yerde Oltu'da yapıldığı gibi lezzetli olmayacağını savundu.

Yörede yapılan cağ kebabını lezzetli kılan etkenlerden bahseden Karaca, şöyle konuştu:

"Asıl esprisi şu, bizim bu coğrafyada kır çiçeğiyle beslenen koyunların etinden yapılmasıdır. Balıkesir, Bursa veya Artvin'de bu aromayı bulamazsınız. Türk Dil Kurumu sözlüğünde bile cağ kebabın Oltu'ya ait olduğu belirtilir. Cağ kebabın tarihçesine indiğiniz zaman, Oltu yöresinde konaklama ve göçebe toplumların kullandığı pişmiş et, bozulmadan taşıdıkları bir yemek çeşidi. Artvin'de koyun etinden cağ kebabı yiyen kaç kişi var?"

Karaca, Oltu Maliyesinde 1933'de cağ kebap yapıldığına dair işletme ruhsatlarının olduğunu belirterek, "1970-1980 sonrası diğer yerlere taşınmış. 1970'lerde Artvin'de cağ kebabı var mıydı? Herkes her şeyi iddia edebilir ama bunun yatağı burası. Oltu'ya has olduğu için burada yapılır. İlçede şu an 20'nin üzerinde işletme var. Buranın damak tadı, buraya has bir yemek." dedi.

- "Babam da onun dedesi de cağ kebabı yiyordu"

Oltu'da 12 yıldır cağ kebap ustalığı yapan Fahrettin Özbek ise mesleği babasından öğrendiğini anlattı.

Babasıyla 6 yaşındayken cağ kebabı için et kesimine gittiklerini dile getiren Özbek, "Adı üstünde Oltu cağ kebabı. Gelsinler Oltu'nun lezzetiyle diğerlerini kıyaslasınlar. Artvinliler de gelsin görsünler, yesin görsünler." dedi.

Oltulu Eroğlu Er de cağ kebabını tatmak isteyenleri ilçeye davet ederek, "58 yaşındayım, çocukluğumdan beri yiyorum. Babam da cağ kebabı yiyordu, onun dedesi de cağ kebabı yiyordu." ifadelerini kullandı.

- Artvinliler sabah kahvaltısında da tüketiyor

Erzurum'da öğle ve akşam öğünlerinde yenilen cağ kebabı, Artvin'de ise sabah kahvaltısında da tüketiliyor.

Kentte "Artvin döneri" olarak da adlandırılan cağ kebabı, il merkezi ve ilçelerde bayram, düğün, festival gibi şölenlerde de misafirlere ikram ediliyor.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, AA muhabirine, Artvin dönerinin kentin ve Türkiye'nin en önemli lezzetlerinden olduğunu söyledi.

Kent genelinde cağ kebabının tüm öğünlerde tüketildiğini, sos kullanmadıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Artvin bitki çeşitliliği bakımından Türkiye'nin en zengin şehri. Florası çok zengin bir il. Yaklaşık 8 ay boyunca bu otlaklarda otlayan küçükbaş hayvanların etlerinin damağımızda bırakacağı lezzetle 8 ay içeride besi ile beslenen hayvanın tadı kesinlikle bir olmaz. Biz 'Artvin yatık döneri' adı altında Artvin Belediyemizle ortak bir çalışma yaparak coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Çok yakın zamanda coğrafi işaretimizi de alıp önce Karadeniz'e, sonra da tüm Türkiye'ye bu lezzeti tattırmak istiyoruz."

- "Kuzu etinden asla vazgeçmiyoruz"

Yusufeli ilçesinde 45 yıldır dönercilik yapan İbrahim Kara ise cağ kebabının en lezzetlisinin kuzu etinden yapıldığını savundu.

Artvin coğrafyasındaki hayvanın etinin lezzetli olduğunu söyleyen Kara, "Et akşamdan hazırlanır, sabahtan dizilir ve pişirilir. Kuzu etinden asla vazgeçmiyoruz. Cağ kebabı yatık şekilde odun ateşinde pişirilir. Cağ kebabının lezzeti kuzu eti ve odun ateşinde pişmesinde saklı." dedi.

İşletmeci Adem Kısa da cağ dönerinin sabah hazır olduğunu ifade ederek, "Kahvaltı dönerle başlar. Her yerde 11.00'den sonra döner çıkar, burada sabah 7.00'de. Erzurum'a gidin bakın, döner 7.00'de çıkıyor mu, o kültür var mı? Yok. Önce yemesini bileceksin, sonra yapmasını. Erzurum'dan geliyorlar burada kebap döner yiyorlar ve 'Biz Erzurum'da bu tadı alamıyoruz.' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Oltu Devlet Hastanesinde "Emzirme Haftası" etkinliği ...
Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Erzurum'da bir araçta 19 parça tarihi eser ele ...
Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da otomobilin altında kalan çocuk ağır ...
Rektörlük binasında meme kanserine pembe ışıklı farkındalık
YEREL HABERLER Rektörlük binasında meme kanserine pembe ışıklı ...
GÜNCELLEME - Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın ...
Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Erzurum'da motosikletinden düşüp aracın altında kalan ...
Motosikletle okul servisinin altında kalan Mustafa öldü
YEREL HABERLER Motosikletle okul servisinin altında kalan Mustafa ...
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ihracatı arttı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin eylül ayı ...
Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı:
YEREL HABERLER Erzurum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri bir maaş tutarında eğitim ödeneği istedi
YEREL HABERLER Erzurum'da toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri bir maaş ...
Meme kanserine karşı Akdeniz tipi beslenme ve spor önerisi
YEREL HABERLER Meme kanserine karşı Akdeniz tipi beslenme ve spor ...
1800'lü yılların Erzurum'unun dev maketini yaptı
YEREL HABERLER 1800'lü yılların Erzurum'unun dev maketini yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.