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AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel dönüşüm projesinin açılışında konuştu:

AA

AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel dönüşüm projesinin açılışında konuştu:

ERZURUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partilerinin siyaset anlayışının temelinde millete hizmet bulunduğunu belirtti.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesinin Gürcükapı semtinde yürüttüğü Demirciler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamlanan 1. etabının açılışı ve anahtar teslimi yapıldı.

Hayati Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bütün kadrolarında siyaset anlayışının millete hizmet etmek olduğunu ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Liseyi Erzurum'da okuduğunu hatırlatan Yazıcı, "Burada çok arkadaşım, dostum var. Buraları iyi bilirim ama her geldiğimde Erzurum'un muazzam bir değişime, dönüşüme uğradığını görüyorum, bundan da gurur duyuyorum. Belediye Başkanı'nızı İstanbul'dan tanırım. Karınca gibi çalışıyor. Durmak bizim tarzımız olamaz." dedi.

- "Siyaset anlayışımızın temelinde millet var"

Yazıcı, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı hizmetlerin sadece belirli bir bölgeyi kapsamadığını anlattı. AK Parti'nin hizmet anlayışından bahseden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Milletimizin takdiriyle yönetim sorumluluğunu ve emanetini üstlendiğimiz andan itibaren, kendimize hitap olarak söylediğimiz ve çizdiğimiz bir çerçeve var. İşi üstlenen olarak bir söylemimiz, 'durmak yola devam'. Hizmetlerimiz için hem 786 bin kilometre vatan toprağının her köşesinde hem yurt dışında hem de mavi vatanda koşturuyoruz. Bizim siyaset anlayışımızın temelinde millet var; milletini, hukukunu korumak, hayat standardını yükseltmek, insanımızın önündeki sıkıntıları kaldırmak var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yola çıkmış ve kadrolarımızla öyle yürüyoruz."

Vali Okay Memiş ise Türkiye'de en zor uygulanan projelerin başında kentsel dönüşümün geldiğine işaret ederek bu tür projelerin Erzurum'da başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de halkın memnuniyetinin ön planda tutularak yapılan kentsel dönüşümlerin bir bir tamamlandığını ve anahtar teslimlerinin yapıldığını ifade etti.

Erzurum'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden daha fazla olduğunu kaydeden Sekmen, "Şehirle insan gibi doğuyor, gelişiyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Dönüşüm önemli bir hizmet. Belediye olarak 500 yerde çalışmamız var. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil hepsinden daha fazla konut ve kentsel dönüşüm yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tamamlanarak açılışı yapılan yapıların hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

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