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ERZURUM (AA) - Oltu'da "Peygamberimiz cami ve irşat" konulu konferans düzenlendi.



Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programları çerçevesinde Oltu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Şubesi tarafından Efkan Ala Kültür Merkezi'nde program yapıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile Oltu Müftüsü Sinan Cansever'in konuşmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt, "Peygamberimiz cami ve irşat" konulu bir konferans verdi.



Konferansa katılan vatandaşlara çeşitli kitap ve dergiler hediye edildi.

Programa, Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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