Oltu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri

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ERZURUM (AA) - Oltu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında çeşitli spor oyunları düzenlendi.

İlçedeki spor salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Cevdet Bakkal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ertaç Macit ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş'ın yanı sıra çok sayıda sporcu ailesi katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen 'Amatör Spor Haftası' etkinlikleri, genç sporcuların futbol, badminton, atletizm, tekvando gibi yeteneklerini sergilediği müsabakalarla gerçekleştirildi.

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