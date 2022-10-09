AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Erzincan'da cemevinin açılış töreninde konuştu:

ERZİNCAN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Adım adım cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın beklentileri konusunda, her geçen zaman içinde daha çok açılımlar yapılıyor, ihtiyaçlar gideriliyor. Alınan kararlar doğrultusunda, cemevlerinin bütün elektrik, su, diğer ısınma masraflarını da devlet karşılayacak. Dolayısıyla sizin de üzerinizden bu yükü kaldırmış olacağız." dedi.

Refahiye ilçesinde, hayırsever iş insanı Turan Aras tarafından yaptırılan "Refahiye Cemevi"nin açılışı törenle yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından semah gösterisi yapıldı.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, cemevleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2008-2009-2010'da önemli çalıştayların yapıldığını, meselenin enine boyuna ele alınıp konuşulup tartışılarak bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

Burada amaçlarının ortak bir noktaya varmak olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu mümkün olmadı, olmasını da zaten beklememek lazım. Allah'a giden tek bir yol yok, birçok yol var ama önemli olan bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve bu mübarek topraklarda birlikte yaşayacağız. Erzincan Refahiye bunun en güzel örneğidir." dedi.

"Erzincan'da ve Refahiye'de bizim aramızda ayrı gayrı yok. Alevi-Sünni biz etle kemik gibiyiz, birbirimizden ayrılamayız. Acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, acılarımızı paylaşarak azaltacağız sevinçlerimizi paylaşarak artıracağız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aramızda fitne fesat nifak sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Aşık Veysel'in bu konuda çok güzel sözleri var. 'Ne Alevisi ne Sünnisi, değil miyiz hep bir gardaş. Bizi yakar bizim ateş.' Onun için dostluklarımızı daha çok artıracağız, husumetlerimizi daha çok azaltacağız ve birlikte yaşayacağız. Yeni değiliz. Biz bu topraklarda bin yıldan beri beraber yaşıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi'den, Horasan'dan, Orta Asya'dan ve Kafkaslardan geldik. Bugün aramızda Azerbaycanı'n kadim önceki Başbakanı, Aksakal Başkanı Hasan Hasanov'da bizimle beraber. Canlarımız kardeşlerimiz bu mutlu gününe, açılışına o da şahitlik ediyor. O da ortak oluyor."

Yıldırım, herkesin farklı farklı ihtiyaç ve beklentilerinin bulunduğunu belirtti.

Cemevlerinin yapısına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Adım adım cemevleri ve Alevi vatandaşlarımızın beklentileri konusunda, her geçen zaman içinde daha çok açılımlar yapılıyor, ihtiyaçlar gideriliyor. Alınan kararlar doğrultusunda cemevlerinin bütün elektrik, su diğer ısınma masraflarını da devlet karşılayacak. Dolayısıyla sizin de üzerinizden bu yükü kaldırmış olacağız. Eğer arzu edilirse cemevlerinde burada devlet, kadrolu dedelere de yer ve imkan verecek, tamamen isteğe bağlı bir şey. Bunların da kadrosunu temin etmiş olacak. Cemevlerinin işlerin takip etmek amacıyla bir Başkanlık tahsis edildi. Bunları Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bunlar bir başlangıçtır. Başka ne gibi ihtiyaçlar varsa bunlar tabii ki konuşarak, görüşerek her şey hal yoluna girer. Önemli olan kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimizdir, bağımsızlığımızdır. Memleketimiz bu topraklar, herkesin gözü olan topraklardır."

Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğu bir dönemde burada herkese düşen görevin, sağlam ve dik durmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, kenetlenerek, insanların farklılıklarını değil benzerliklerini daha çok ön plana çıkarmak gerektiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kenetlenmeyi başardığımızda Allah'ın izniyle bize içeride, dışarıda ne terör ne emperyal hedefler hiç kimse bir zarar veremez. Benim adım Binali, benim adımın nasıl konulduğun anlatmışımdır. Benim adım Refahiye'de yaşayan Alevi hemşehrilerimiz tarafından konmuş çünkü biz ayrımız, gayrımız yok. Hep birdik beraberdik, hala daha bir ve beraberiz. Zaman zaman aramıza nifak sokmaya çalışanlar olmadı mı? Oldu. Sivas'ı, Çorum'u, Maraş'ın acılarını yaşamadık mı? Yaşadık. Başbağlar'ı yaşamadık mı? Yaşadık. Gazi'yi de yaşadık. Bütün yaşanan acıları küllendirmek, başka acıların yaşanmaması için de gayret etmek hepimizin görevi. Bunun için kardeşliğimize gözümüzün içi gibi bakacağız.
Din, ağız seviyesine geldiği zaman o zaman kavga başlar. Din sadece kabul edilir ve inanılır. Onun için böylesine bir ihtiyacı karşılamak için elini taşın altına koyan memleketi için büyük bir gayret gösteren Turan Aras kardeşimizin teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Buralarda cem olabilmeyi nasip etsin."

Rahatsızlığı nedeniyle programa katılamayan iş insanı Turan Aras'ın oğlu Serkan Aras'ın konuşmasının ardından cemevi, kurdele kesilerek açıldı. Cemevindeki gezinin ardından Yıldırım ve beraberindekiler yemek yedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü
YEREL HABERLER Kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü
Okul servisinin altında kalarak can vermişti; kaza kamerada
YEREL HABERLER Okul servisinin altında kalarak can vermişti; kaza ...
Oltu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Oltu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
Oltu'da "Peygamberimiz cami ve irşat" konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Oltu'da "Peygamberimiz cami ve irşat" konulu ...
Erzurum'da hortum; çatılar uçtu
YEREL HABERLER Erzurum'da hortum; çatılar uçtu
Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları uçtu, duvarları yıkıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da hortum nedeniyle ev ve ahırların çatıları ...
Erzurum'da üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet kazası araç kamerasında
YEREL HABERLER Erzurum'da üniversite öğrencisinin öldüğü motosiklet ...
Ayçiçeği ekim alanı artan Pasinler Ovası'nda hasada başlandı
YEREL HABERLER Ayçiçeği ekim alanı artan Pasinler Ovası'nda hasada ...
Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki short track sporcusu Derya'nın hedefi Avrupa
YEREL HABERLER Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki short track ...
AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız (2)
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük ...
AK Partili Yazıcı, TED Erzurum Koleji'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Partili Yazıcı, TED Erzurum Koleji'nin açılışında ...
AK Parti'li Yazıcı, Erzurum'da cemevinin açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı, Erzurum'da cemevinin açılış ...
Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da sebze ve meyve halindeki iş yeri yandı
AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük olmaktan çıkaracağız
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Enflasyonu milletin üzerine yük ...
AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel dönüşüm projesinin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Hayati Yazıcı, Erzurum'daki kentsel ...
ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in paylaşamadığı lezzet: "Cağ kebabı"
YEREL HABERLER ŞEHİRLERİN LEZZET REKABETİ - Erzurum ve Artvin'in ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.