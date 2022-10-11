Erzurum'da yaşayan engelliler Mevlid-i Nebi Haftası'nda bir araya geldi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaşayan engelliler, İl Müftülüğünce düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde buluştu.



Palandöken İlçesindeki Yıldızkent Yukarı TOKİ Camisinde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası ilahi ve kaside okunmasıyla başladı.

Kılınan öğle namazının ardından dini sohbetlerin verildiği programda, etkinliğe katılan engellilere çeşitli hediyeler verildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda yapılan camilerin engellilere yönelik dizayn edildiğini söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında engelliler ile bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Engelli kardeşlerimiz zaten camilere zaten geliyor. Onların varlığını sürekli hissediyoruz. Ancak camilerimizi ve mekanlarımızı da onların gelebileceği ortamlar haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Cami yaptıracak hayırsever kardeşlerimize de bu yönde hatırlatmalarda bulunuyoruz. Yeni yapılacak bütün camilerimizde bu hassasiyeti gösteriyoruz. Yani engelsiz bir halde yüce Mevla'mıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz."

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