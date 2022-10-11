Erzurum'da genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde, bir inşaat alanında cansız bedeni bulunan genç kızın ölümüne ilişkin 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki evinden çıktıktan sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki Dilara Köç, dün yapımı süren 12 katlı bir binanın inşat alanında ölü bulundu.

Köç'un cesedi, polislerce olay yerinde yapılan inceleme sonrası Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde ölümü şüpheli bulunan Köç'ün kayıp olmadan bir gün önce ve olay günü görüştüğü kişiler tespit edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu tespit üzerine 2'si kadın olan Ç.F.E, Ş.C, B.Ö. ile A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Genç kızın cenazesi ise Narmanlı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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