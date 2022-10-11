DAİB üyesi firmalardan 9 ayda 1,83 milyar dolarlık ihracat

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalar, bu yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 832 milyon 745 bin dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde Birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 189 özerk ve serbest bölge ile ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 1 milyar 884 milyon 606 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyesi firmaların bu yıl 9 aylık ihracatı, 1 milyar 832 milyon 745 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Bu yılın 9 ayında en çok sanayi ürünleri ihracatı yapıldı

2021 yılı ocak-eylül döneminde yurt dışına 1 milyar 346 milyon dolarlık sanayi ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl söz konusu dönemde sanayide 1 milyar 368 milyon, tarımda ise 302 milyon 837 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde madencilik sektörünün ihracatı da geçen yıla göre yüzde 52,4'lük artışla 161 milyon 267 bin dolara çıktı.

Bu yılın aynı dönemindeki sanayi ürünü ihracatında ilk sırayı 243 milyon 868 bin dolarla kimya sektörü aldı. Bu sektörü 199 milyon 544 bin dolarla çelik, 187 milyon 547 bin dolarla makine sektörleri takip etti.

DAİB üyesi firmalar bu yıl 9 ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 41 milyon 990 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 48 milyon 831 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 49 milyon 616 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

- Ocak-eylül döneminde en çok ihracat Irak'a

Birliğin 9 aylık ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı 359 milyon 801 bin dolarlık ihracatla Irak aldı.

Irak'ı 109 milyon 555 bin dolarlık ihracatla İran, 98 milyon 842 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 75 milyon 293 bin dolarla Almanya, 68 milyon 552 bin dolar ile İsrail izledi.

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