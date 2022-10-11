Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen'den "su" açıklaması:

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un yurtta en ucuz suyu kullanan illerden olduğunu bildirdi.

Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum’da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, halkın hizmetkarı olduklarını anlattı.



Kenti marka şehre dönüştürmek için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Sekmen, Erzurum’un su kaynaklarına da sahip çıktıklarını dile getirdi.



Sekmen, Erzurum'da su fiyatlarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Nasıl ki ilimizde su kaynaklarını koruyup altyapımızı güçlendirdiysek, nasıl ki tarihi çeşmelerimizi koruyarak ecdat yadigârına sahip çıktıysak, su kullanımında da Türkiye’deki büyükşehirler arasında en ucuz suyu hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Erzurum, Türkiye’de en ucuz suyun kullanıldığı illerden birisi."



Suyun içme suyu standartlarına uygun olduğuna da vurgu yapan Sekmen, " Dünya'daki içme suyu standartlarına uygun, en yüksek kaliteyi barındıran hatta ambalajlanarak piyasaya sürülen birçok sudan bile mineral açısından daha zengin olan Erzurum suyunu şehrimize, en ekonomik koşullarda sunmanın kıvancını yaşıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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