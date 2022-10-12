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Türkiye'ye ilkleri yaşatan sürat patenci Furkan Akar, dünya kupalarında finali hedefliyor

AA

Türkiye'ye ilkleri yaşatan sürat patenci Furkan Akar, dünya kupalarında finali hedefliyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Sürat pateninde (short track) Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ve Kanada'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda 6. olarak Türkiye'ye ilkleri yaşatan Furkan Akar, yeni sezonda düzenlenecek Dünya Kupası yarışlarında finale kalabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

Olimpiyatlarda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışarak 6. sırayı alan Furkan Akar, daha sonra Dünya Şampiyonası'nda da 6. olarak Türkiye'ye bu alanda ilkleri yaşattı.

Bu başarılarına yenilerini eklemek isteyen Furkan Akar, Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Federasyon Kupası-1 yarışlarında sıralamada birinci olarak yeni sezonda ilk Dünya Kupası yarışlarına katılmaya hak kazandı.

Erzurum'daki Palandöken Buz Pateni Salonu'nda Sürat Pateni Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev gözetiminde yoğun bir tempoda çalışan milli sporcu, Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenecek Dünya Kupası yarışlarında kürsüye çıkarak Türkiye'ye madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Artur Sultangaliyev, AA muhabirine, milli takım olarak yeni sezona yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Sultangaliyev, "Sezon başlamak üzere ve 2023'te büyük müsabakalar bizi bekliyor. İlk iki Dünya Kupası yarışları, ABD ve Kanada'da olacak. Bu yarışlardan önce gerçekten ciddi çalışmalar yaptık. Özellikle kondisyon olarak kasların güçlenmesi için antrenmanlar yaptık." diye konuştu.

Geride kalan günlerde federasyonun düzenlediği yarışları hatırlatan Sultangaliyev, "Bu yarışlarda sporcuları Dünya Kupası yarışlarına götürmek için seçmeler yaptık. Üç sporcunun gitmesini planlamıştık ama biri sakatlık diğeri de hatalardan dolayı baraj saniyesine gelemedi. Bu yarışlara sadece Furkan Akar katılacak." ifadelerini kullandı.

Sultangaliyev, Furkan Akar'ın katılacağı Kanada'daki Dünya Kupası yarışlarında madalya kazanarak başka bir ilki başarmayı hedeflediklerini belirtti.


- "Furkan'ın finale kalmasını hedefliyoruz"


Sporcusunun başarı için ter döktüğünü ifade eden Sultangaliyev, şunları kaydetti:

"Dünya kupalarındaki yarışlarda Furkan'ın finale kalmasını hedefliyoruz çünkü hem olimpiyatlarda 1000 metrede hem de Dünya Şampiyonası'nda 1500 metrede 6. olduk. Bunu tekrardan ispatlamak ve sporcumuzu finale kadar götürmek için elimizden geleni yapacağız. Dünya kupaları, sezonun sonunda olacak dünya şampiyonalarına hazırlık ve puan yarışlarıdır. Dünya kupaları ne kadar önemliyse dünya şampiyonası daha önemli. Güzel bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum."


- "Artık 6'ncı olmak bize yetmiyor"


Milli sporcu Furkan Akar ise yeni sezonun ilk Dünya Kupası yarışlarına katılacağını ve mutlu bir şekilde dönmek istediğini söyledi.

Hedeflerini anlatan Furkan, "Artık olimpiyatları geride bıraktık ve önümüzdeki yarışlara, dünya kupası, dünya ve Avrupa şampiyonalarına bakıyoruz. Orada da elimden gelenin fazlasını yapacağım. Artık 6'ncı olmak bize yetmiyor. İlk 5, ilk 3'e oynamak gerekiyor. Bunun için sabah akşam çalışıyor, zor antrenmanlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası sayesinde artık dünyada tanınan bir sporcu olduğunu aktaran Furkan, "Hem korkulan hem de iyi bir rakibim. Bundan dolayı artık geriye bakmayacağız. Hep ilk üçe, madalyaya oynamak gerekiyor. Hem bireysel hem de ülkem adına çok iyi sonuçlar almak için çok çalışıyorum." diye konuştu.

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