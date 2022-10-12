Erzurum'da öğrenci ve vatandaşlara ulaşım indirimi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ulaşımda vatandaşlara ve öğrencilere indirim yaptığı bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de başlayan indirimlerde kentteki şehir içi ulaşımda öğrenci 4 liradan 2,5 liraya, tam bilet 6 liradan 5 liraya, öğretmenlerde ise 5,5 liradan 4,5 liraya düşürüldü.

Engelli ve 65 yaş yolcuların her binişi için belediye tarafından özel halk otobüslerine verilen 1,25 lira olan gelir desteği de 4 liraya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız indirim tarifesi Türkiye'deki metropol kentlere örnek gösteriliyor. Vatandaşlarımızın refahı için kamu kaynaklarını etkin şekilde kullanan belediyemiz her alanda üzerine düşen görevi yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

Sekmen, indirim nedeniyle birçok yerden kendisine telefon edildiğini anlatarak, "Hedefimiz vatandaşlarımıza her alanda gelişmiş, kalkınmış ve müreffeh bir kent inşa etmektir." açıklamasında bulundu.

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