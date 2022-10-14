Alman yüzücüler, Gençler Avrupa Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor

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ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Almanya Genç Yüzme Milli Takımı, ülkelerinde aldıkları tavsiye üzerine ilk kez geldikleri Erzurum'da, Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivali için güç depoluyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme kapasiteli Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dünyanın farklı ülkelerinden takımları ağırlamayı sürdürüyor.

Türkiye'de kış turizmi potansiyeliyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kentteki olimpik havuz, 2017'den beri yerli yüzücülere ve yüzmeyi yeni öğrenen sporculara hizmet vermenin yanı sıra birçok ülkeden gelen yabancı sporcuların da antrenman yapmasına olanak sağlıyor.

2 bin rakımda bulunmasından dolayı tercih edilen havuz, şimdi de kendi ülkelerindeki milli takım ve kulüplerin tavsiyesi üzerine kente gelen Alman sporcuları ağırlıyor.

Almanya Genç Yüzme Milli Takımı'nın 15-19 yaş aralığındaki 16 kız ve erkek sporcusu, Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivali için güç depoluyor.





- "Erzurum'u ilk defa tercih ettik"





Milli takımın antrenörü Carsten Goosses, AA muhabirine, daha önce Almanya'dan gelen takımların tavsiyesi üzerine Erzurum'a ilk kez geldiklerini söyledi.

Güzel bir ortamda çalıştıklarını ifade eden Goosses, Erzurum'un hem lokasyonunun hem de otellerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Goosses, kente tekrar gelmeyi düşündüklerini aktararak, "Erzurum'u ilk defa tercih ettik ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Avrupa Şampiyonası ve gençlik festivaline hazırlanıyoruz. İki sporcumuzun 20 yaş ve 22 yaş altında Avrupa şampiyonu olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Sporcularının performansının iyi olduğunu ve başarılı olmak için ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını anlatan Goosses, "Sporcularımızın motivasyonları çok yüksek. Bütün gücümüzü önümüzdeki yarışlara verdik. Basamak basamak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.



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