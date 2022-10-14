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Erzurum'da işitme engellilere cuma hutbesi "işaret dili" ile aktarılıyor

AA

Erzurum'da işitme engellilere cuma hutbesi "işaret dili" ile aktarılıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İl Müftülüğünce başlatılan "İşaret Diliyle Cuma Hutbesi Projesi"yle engelliler, işaret diline çevrilen hutbeler sayesinde ibadetlerini gönül rahatlığıyla yapabiliyor.

İl Müftülüğünde görevli bir grup gönüllü, işitme engellilerin dini bilgilere rahatça ulaşabilmeleri, cuma hutbeleri başta olmak üzere mübarek gün ve gecelerde verilen dini mesajları daha iyi anlamaları için söz konusu projeyi hayata geçirdi.

İl Müftülüğü görevlisi Murat Aybas, dini mesajları işitme engellilerin de anlayabilmesi için işaret diline çevriliyor.

Palandöken ilçesindeki bazı camilerde hayata geçirilen uygulamadan faydalanmak isteyen işitme engelliler için önceden duyuru yapılıyor.

İşitme engeller de belirlenen camilere giderek ibadetlerini yerine getiriyor.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AA muhabirine, camilerde ilahi mesajların din görevlileri vasıtasıyla toplumun her kesimine ulaştırılması için gayret ettiklerini söyledi.

İslam dininin evrensel mesajlarını herkese ulaştırmak adına camiler ve mescitleri her kesimden insanın gelebileceği bir mekana dönüştürmek için engelsiz hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, engellilerin de rahatça ibadet edebilmelerine önem verdiklerini vurguladı.

Yıldırım, önceden yapılmış camileri de imkanları ölçüsünde engelsiz hale getirmeye çalıştıklarını, işitme engelliler için de yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"İlahi mesajları, sevgili Peygamberimizin söylemiş olduğu hadisleri, vaaz ve hutbelerimizi engelli kardeşlerimize, duyamayan kardeşlerimize de işaret diliyle ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Başlatmış olduğumuz bu hizmeti toplumun her kesimine ve camilerimizin tamamına ulaştırmanın gayreti içerisinde, bu şuurla çalışıyoruz."

- "Engelli kardeşlerimize duyurusunu yapıyoruz"

İşaret diliyle hutbe iradının Palandöken ilçesindeki Müftü Solakzade Camisi'nde düzenli olarak devam ettiğini anlatan Yıldırım, bunun yanı sıra zaman zaman belli konu ve gündemlerle tarihi Ulu Cami ve diğer camilerde de uygulandığını söyledi.

İşaret diliyle dini terimlerin aktarılması için personelin zorlu bir yetişme sürecinden geçtiğini, bu sürecin arından uygulamanın diğer camilerde de yaygınlaştırılacağını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cuma hutbelerinin yanı sıra mübarek gün ve gecelerde de aynı hizmeti engelli kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu hizmetin cuma günleri sabit camide özellikle engelli kardeşlerimize duyurusunu yapıyoruz. Onları o camiye yönlendiriyoruz. Aynı şekilde kandil günlerinde de bu programın hangi camide olacağının duyurusunu yapıyoruz. Mübarek gün ve gecelerde de engelli kardeşlerimize ulaşmanın gayreti içerisindeyiz."

Uygulamaya ilişkin kendilerine çok güzel geri dönüşler olduğunu ve arttırılması yönünde talepler geldiğini ifade eden Yıldırım, bu talepler doğrultusunda adımlar attıklarını vurguladı.

Yıldırım, işaret diliyle dini bilgi aktarımının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini söyledi.

- "Diğer camilerde de yaygınlaşmasını itiyoruz"

İşitme engellilerden 51 yaşındaki Sinan Tanas da düşüncelerini işaret diliyle aktararak, "Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizim gibi olan arkadaşlarımız da zorluk çekiyorlar. Bu projenin diğer camilerde de yaygınlaşmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Kerim Eğilmez ise işaret diliyle anlatılan hutbenin kendilerini çok yarar sağladığını belirtti.

Bu hizmetin diğer camilerde de yapılmasını isteyen işitme engelli Mehmet Tosun da uygulamadan memnuniyetini anlattı.

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