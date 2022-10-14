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Erzurum'da sağlıkçılar pembe balonları uçurup meme kanserine dikkati çekti

AA

Erzurum'da sağlıkçılar pembe balonları uçurup meme kanserine dikkati çekti

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki akademisyen ve sağlıkçılar, meme kanserine dikkati çekmek için pembe balon uçurdu.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay ve ekibi, rektörlüğün desteğinde "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında hastane girişi ve çevresi ile bazı poliklinikleri pembe balonlarla süsledi.

Ardından hastane başhekimliği önünde bir araya gelip yakalarına pembe kurdele takan akademisyen ve sağlıkçılar, ellerindeki pembe balonları havaya bırakarak meme kanserine dikkati çekti.

Hastanenin konferans salonunda devam eden etkinlikte konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, meme kanserine dikkati çekmek için yapılan farkındalık etkinliğinin çok kıymetli ve topluma yararlı olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da teknolojik cihaz ile tıbbi donanım anlamında kendilerine destek veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek, "Kanserli hastaların hiçbirinden ücret almıyoruz, buna meme protezi de dahil. Hocalarımız kanserli hastalara olağanüstü vakit ayırıp hizmet ediyor, biz de onlara yardımcı olamaya çalışıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Akçay da kadınlarda görülen kanserlerin 3'te birini meme kanserinin oluşturduğunu belirterek, 8 kadından birinde bu kanserin görüldüğünü anlattı.

- "Her 11 dakikada bir kadın meme kanserinden yaşamını yitiriyor"

Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:

"Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuluyor ve her 11 dakikada bir kadın meme kanserinden yaşamını yitiriyor. Türkiye'de de oranlar benzer. Her yıl 17 ila 25 bin yeni meme kanseri tanısı konuluyor. Bu konuda 20 yaşından sonra her kadın adet dönemini takip eden günlerde mutlaka memelerini muayene etmeli, 20-40 yaş arasında 3 yılda bir doktora başvurulmalı. Mamografik taramalar ihmal edilmemeli. Meme kanseri erken evrede teşhis edilirse yüzde 98 oranında bu hastalıktan kurtulma şansı var. Biyopsilerden çok korkuluyor, kimse korkmasın, doktorlara güvensin. "

Etkinliğe katıltan Prof. Dr. Durkaya Ören ise meme kanserinin yaygın ancak yavaş seyirli olduğuna işaret ederek, "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye'nin 5. tıp fakültesi, burada her alanda 67 senedir cerrahi işlem yapılıyor. Son 20 yılımı meme cerrahisi ile geçirdim. Hastanenin genel cerrahi kliniğinde, dünyanın her yerinde yapılacak işlem yapılmaktadır. Kimsenin başka yere gitmesine gerek yok." diye konuştu.

Program, organizasyona katılanlara çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sonra erdi.


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