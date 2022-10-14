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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilayın gönülleri sağlıklı nesiller için çalışıyor

AA

Yeşilayın gönülleri sağlıklı nesiller için çalışıyor

ERZURUM (AA) - Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, kentte bugüne kadar kendilerine 400’e yakın başvuru yapıldığını belirtti.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeşilay temsilcileri ve yöneticileri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğan, burada yaptığı açıklamada, kentte 500 gönüllünün hizmet verdiğini, Yeşilay olarak dünyaya örnek bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Türkiye'nin her şehrinde yer alan Yeşilay danışmanlık merkezlerinin özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve internet bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Gönüllülerimiz toplumda önemli bir çalışma yürüterek, dünyaya örnek teşkil edecek çalışma içerisinde. Bu süreçte bağımlının aile ve yakınlarına da sürece dahil ederek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasına destek veriyoruz."

Doğan, okullara yönelik sigara alkol ve madde denemiş ya da kullanan öğrencilere yönelik de çalışma yürüttüklerini söyledi.

Projeler kapsamında yarışmalarda düzenlediklerini ifade eden Doğan, "Yeşilay olarak, 'sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' ve yetenek yarışması, 'benim kulübüm Yeşilay' projeleriyle çocuklarımızı bağımlılıklardan uzak tutmak için çok sayıda proje yürütüyoruz. Erzurum'da 2021'in kasım ayından itibaren 400'e yakın başvuru aldık. 500 gönüllümüz var ve başta çocuklarımız olmak üzere toplumda bağımlılıkla mücadele herkese görev düştüğüne inanıyoruz." dedi.

Yeşilay Strateji İletişim Müdürü Özlem Güller Ünal da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak bir sunum yaparak, basın mensuplarından çalışmalar için destek istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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