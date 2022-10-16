Erzurumspor FK-Bodrumspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Bodrumspor'a 2-1 yenilen Erzurumspor FK'de yardımcı antrenör Serkan Zaimoğlu, hafta içi gerekli çalışmaları yapmalarına rağmen maçtan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını söyledi.



Zaimoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Güçlü bir ekiple karşılaştıklarını belirten Zaimoğlu, "Bugün ligin iyi ekiplerinden Bodrumspor'a karşı mücadele ettik. Bodrumspor özellikle geçiş oyununu iyi oynayan, sağ kanadı etkili kullanıp üçüncü bölgeye indiği zaman etkili hücum varyasyonları olan bir takım." dedi.

Zaimoğlu, rakibin daha istekli bir oyun ortaya koyduğunu ifade ederek, "Dinamik bir takım ve bunlarla ilgili çalışmalarımızı hafta içi yapmıştık. Ama bugün rakibimiz bizden daha istekli ve coşkuluydu. Taraftarımızın önünde galip gelmek istiyorduk ama olmadı. Hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakacağız. Önümüzdeki haftalarda hatalarımızı telafi edip daha emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyor, Bodrumspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.







- Bodrumspor cephesi







Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir deplasmanda maça çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hakikaten zor bir deplasmandı. Son iki haftada çıkışta olan bir takım vardı. Erzurumspor bence çok da tecrübeli bir takım. Dolayısıyla zor olacağını da biliyorduk. Zor oldu ama oyuncularım biraz kolaya çevirdi. Aslında ilk yarı ve ikinci yarının belli başlı bölümlerinde oyunu rahat koparabilirdik ama koparamadık, sonrasında da baskı yedik. Neticesinde maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, zor bir deplasmanda güzel bir 3 puan aldılar."



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