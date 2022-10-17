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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİ BİRİN EN AZFİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 130,00 130,00 130,00 HTS Kaşar peyniri Kg 78,84 78,84 78,84 HTS Tavuk eti Kg 10,00 35,11 22,01 HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

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