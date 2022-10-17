ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CÜNSİ
|BİRİN
|EN AZFİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|130,00
|130,00
|130,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|78,84
|78,84
|78,84
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|10,00
|35,11
|22,01
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
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