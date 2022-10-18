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Erzurum'da 20 derslikli lise ve öğrenci pansiyonunun temeli atıldı

AA

Erzurum'da 20 derslikli lise ve öğrenci pansiyonunun temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Evyap iş birliğinde yaptırılan 20 derslik ve 200 kişilik pansiyonlu "Mehmet Rıfat Evyap Fen Lisesi"nin temeli törenle atıldı.

Vali Okay Memiş, Yakutiye ilçesinde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, eğitimin kent için önemli olduğunu belirterek, "Erzurum'a okul yapmak yakışır çünkü Anadolu'nun doğusundaki en önemli Türk-İslam medeniyetinin merkezi Erzurum." dedi.

Şehrin eğitim tarihine işaret eden Memiş, "Anadolu'da ilk kurulan ve üniversite olarak kabul ettiğimiz Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi Erzurum tarihinin, Erzurumluların eğitime ne kadar önem verdiğinin açık göstergesidir. Cumhuriyet döneminde İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Cumhuriyet idaresi ilk üniversite olarak Atatürk Üniversitesini kuruyor. Bu şehir eğitime çok önem veren bir şehir, bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Erzurum'da eğitim seviyesinin iyi noktalara geldiğini anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Burada göreve başladığım 4 yıl önce LGS sınavlarında 63. sırada olduğumuzu öğrendim. Burası Erzurum ve hemen bir proje yaptık. Şehir merkezinde iyiyiz ama önemli olan, ilçeler ve mahallelerimizde de iyi olabilmek. Siyasilerimiz ve yerel yöneticilerimizle hedef belirledik ve dedik ki 2023 yılında ilk 10'da olacağız. Pandemiye rağmen fedakar öğretmenlerimizle iki yıl üst üste ilk 10'dayız. Bu başarıyı gösterenlere teşekkür ediyorum."

Vali Memiş, öğrencilerin iyi eğitim almaları için kararlı olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz çocuklarımıza dünyanın kabul ettiği ilmin, fennin ve teknolojinin bütün imkanlarını seferber edeceğiz. Temel bilimler ve diğer bilimlerde asla geri durmayacağız. Bizim Batı'dan bir farkımız var. Biz çocuklarımıza değerler eğitimi de vermek istiyoruz. Yerli ve milli olarak bunu çok önemsiyoruz çünkü bizin kültürümüzün bir farkı var. Matematiksel olarak 5, birden her zaman büyüktür. Buna itiraz eden yok ancak bizim inançlarımıza ve değerlerimize göre helal kazanılmış 1, haram kazanılmış 5'ten büyüktür. Çocuklarımızı bu prensiple yetiştirmenin gayreti içindeyiz."

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap da geleceği gençlerin belirleyeceğini dile getirerek, "Daha güçlü ve başarılı bir Türkiye için bizim ihtiyacımız olan donanımlı, iyi yetişmiş, ahlaklı gençler. Daha saygın bir Türkiye için ülkemizin sanatta, teknolojide, bilimde eserler ortaya çıkarması ve ilerlemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok yerinde eğitim kurumlarının açılışına destek verdiklerini söyleyen Evyap, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizin pek çok eğitim kurumlarında oluşan dönemsel ihtiyaçlarına, projelerine her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız, ülkemizin daha donanımlı, eğitimli ve daha iyi hazırlanmış genç kuşaklara kendi nispetimizde verebileceğimiz katkıyı vermek. İsteğimiz, daha nice okulumuzu ülkemize kazandırmak."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesiyle, 20 derslik ve 200 kişilik pansiyondan oluşan lisenin temeline ilk harç döküldü.

Törene, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz da katıldı.

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