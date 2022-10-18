Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kara çaylak, kartal, çıvgın ve ishak kuşu tedavi edilip doğaya salınacak.

Kent merkezinde bir süre önce çeşitli zamanlarda yaralı ve bitkin halde 3 kara çaylak, yılan kartalı, çıvgın ve ishak kuşu görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuşlar, DKMP'de görevli bir veteriner hekim ve orman endüstri mühendisi tarafından koruma altına alındı.

Bakım, beslenme ve tedavilerine başlanan kuşlar, tamamen iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.