Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile yapılan denetimlerde, usulsüz avlandıkları belirlenen 17 kişiye para cezası kesildi.

DKMP Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2. ve 3. grup kuşlar ve 1. grup memeli hayvanların av sezonunun açılmasıyla Jandarma HAYDİ timi ve fahri av müfettişleriyle, sorumluluk alanlarındaki koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 15,16,17 ekim tarihlerinde kentte dron destekli denetim yapan ekipler, Merkezi Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı davranan 17 avcıyı tespit etti.

Usulsüz av yaptığı tespit edilen bu kişilere ekiplerce işlem yapılarak para cezası uygulandı.

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