İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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ERZURUM (AA) - İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende, İspir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dursun, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmasında, muhtarlar olarak vatandaşa hizmet için gayret gösterdiklerini belirterek, çalışmalara katkılarından dolayı, kaymakamlık, belediye başkanlığı ile ilçedeki kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Muhtarlar daha sonra İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un da katılımıyla İspir Kaymakamı Murat Acar'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanlığı program sonunda muhtarlar onuruna yemek verdi.

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