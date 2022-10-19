Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım dağıttı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile ETSO Yardım Araştırma Geliştirme Vakfı işbirliğinde ihtiyaçlı öğrencilere yardım dağıttı.

ETSO'dan yapılan açıklamada, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla vakfın işbirliğinde okul müdürlüklerince belirlenen öğrencilere kırtasiye, ayakkabı ve mont yardımının yapıldığı kaydedildi.

Yardımların, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından okulların idarecilerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilköğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere 300 bin lira tutarında kırtasiye ve giyim yardımı ulaştırıldığı bildirildi.



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