Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılacak muhtar evinin temeli törenle atıldı.



Yurttaki 81 ile yapılacak 100 muhtar evinin toplu temel atma programı nedeniyle, Oltu ilçesinde inşa edilecek muhtar evinin yapılacağı alanda da tören düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığı programda Oltu'daki muhtar evinin de temeli atıldı.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, törende yaptığı konuşmada, muhtar evinin oldukça nitelikli olacağını belirterek, "Burası özellikle merkez mahalle muhtarlarının günlük rutin işlerini yürütürken faydalanacağı bir bina olacak. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

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