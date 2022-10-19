Erzurum Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 127,45 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CÜNSİ BİRİN EN AZFİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 125,00 150,00 127,45 HTS Nohut Kg 37,50 37,50 37,50 HTS Pirinç Kg 27,50 27,50 27,50 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.