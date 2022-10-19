Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 75 zam yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç'in imzaladığı protokolle 2 bin 800 işçiye yüzde 75 zam yapıldı.

Sekmen, imza töreninde, işçilerin alın teri, emek ve gayretinin inkar edilemez olduğunu belirtti.

Şehrin her noktasında yapılan hizmetlerde işçilerin parmak izinin bulunduğunu vurgulayan Sekmen, işçilerin başlarının tacı olduğunu vurguladı.

İmzaladıkları protokolün, 1 Temmuz 2022 ve 30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsadığını ifade eden Sekmen, "Toplu iş sözleşmemizde işçi yevmiyelerine, aylıklarla birlikte ödenen, sosyal yardım başlığı adı altında yemek yardımı, taşıt yardımı, yakacak yardımı ve çocuk yardımına yüzde 75'i aşan oranda artış yaptık. Öğrenim yardımı, evlenme yardımı ve askerlik yardımlarına ortalama yüzde 150 oranında zam yaptık. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerini de 500 liraya çıkardık. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Sekmen, emeğin karşılığının paha biçilmeyecek kadar değerli ve kıymetli olduğunu belirterek, maaş artışları hususunda ellerinden geleni yapıp tüm imkanları zorladıklarını sözlerine ekledi.

Hak-İş Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Şahin Girmenç ise Başkan Sekmen'in Erzurum için bir şans olduğunu anlatarak, "Günümüz şartlarında, mevcut konjonktürde böyle bir zam yapmak her babayiğidin harcı değildir. Başkanımız bu zamla işçi kardeşlerimizin yanında olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. İşçi kardeşlerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyen başkanımız Erzurum'un ve Türkiye'nin gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Öz Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Haluk Eren ve belediye çalışanları katıldı.

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