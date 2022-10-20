Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü

AA

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda yaralanan uzman çavuş baba ocağı Erzurum'a döndü

ERZURUM (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Osman Sefa Tosun, Ankara'daki tedavisi sonrası geldiği memleketi Erzurum'da kurban kesilerek karşılandı.

Tosun için Oltu ilçesindeki evinin önünde düzenlenen karşılama programına, Tosun'un ailesinin yanı sıra Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Ekin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdal Hastürk ve çeşitli kurumların amirleri katıldı.

Programda, Tosun için kurban kesildi, Oltu Müftüsü Sinan Cansever dua etti.

Osman Sefa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde 17 ameliyat geçirdiğini, fizik tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Operasyonda teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını anlatan Tosun, şu bilgileri paylaştı:

"El yapımı patlayıcı öyle bir patladı ki basıncıyla beni 7-8 metre savurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Şoka girdim ama bilincim yerindeydi. Ayaklarımda hiç güç yoktu ama kollarımla bir yere süründüm ve taşın dibine mevzilendim. Arkadaşlarım, komutanlarım beni görüp yanıma geldi. İlk müdahaleyi sağlık astsubayı orada yaptı. Beni sedyeyle helikopter pistine kadar taşıdılar. Allah hepsinden razı olsun. Helikopterle Hakkari Işıklı Sahra Hastanesine götürdüler. Buradaki tedavimden sonra Ankara GATA’da çeşitli operasyonlar geçirdim. Başta Oltu Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı olmak üzere ilgilenen ve arayan soran herkesten Allah razı olsun."

Anne Ayşe Tosun, "Rabb'im oğlumu bize bağışladı, çok şükür." dedi.

Baba Selami Tosun ise duygularını "Oğlum kahramanca görevini yaptı. Vatan sağ olsun. Durumu da iyiye gidiyor. Allah bütün Mehmetçiklerimizi ve polislerimizi kanadının altına alsın, saklasın." sözleriyle dile getirdi.

Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da Osman Sefa Tosun yaralandığında Ankara'ya gittiğini, ameliyatın sonuna kadar beklediğini ve doktorlardan bilgi aldıktan sonra ayrıldığını anlatarak, "Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, valimiz ve Oltu halkı adına gazi kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 75 zam yaptı
YEREL HABERLER Erzurum Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına yüzde ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Oltu'da yapılacak muhtar evinin temeli atıldı
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım dağıttı
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç sahibi ...
İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
Erzurum'da 2 bin rakımda üretilen patatesten 108 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Erzurum'da 2 bin rakımda üretilen patatesten 108 bin ...
Erzurum'da denemesi yapılan "danelik mısır" çiftçilerin yeni gelir kapısı olacak
YEREL HABERLER Erzurum'da denemesi yapılan "danelik mısır" ...
Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve üretime harcayacaklarını bildirdi
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş ödenekleri fabrikaya ve ...
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Erzurum'da 13 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Erzurum'da dronlu denetimlerde usulsüz avlanan 17 ...
Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani kuş tedaviye alındı
YEREL HABERLER Erzurum'daki yaralı ve bitkin halde bulunan 6 yabani ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da park ve bahçelerde güz renkleri hakim oldu
Erzurum'da 20 derslikli lise ve öğrenci pansiyonunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 20 derslikli lise ve öğrenci pansiyonunun ...
AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
YEREL HABERLER AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
(Görüntülü) AFAD GÖNÜLLÜLERİ BU KEZ EĞİTİM İÇİN KOLLARI SIVADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AFAD GÖNÜLLÜLERİ BU KEZ EĞİTİM İÇİN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.