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ERZURUM (AA) - Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Bilimin İzinde Erzurum Bilim Şenliği" başladı.



Yakutiye ilçesindeki Bilim Erzurum'da gerçekleştirilen, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programınca desteklenen şenlikte öğretmenler, öğrencileriyle hazırladıkları farklı materyalleri sergiledi.

Şenlikte bilim meraklıları, gerçeklik uygulamaları ve proje tabanlı uygulamalar ile sergi ve gösteri, animasyon ve benzetim, mobil oyun, seminer gibi çok sayıdaki etkinliğe de katılma fırsatı bulacak.



İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, gazetecilere, şenliğine öğrenci ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Erzurum'daki okullardan 6 bin öğrenci, öğretmen ve veliyi bu şenlikte buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Kaygusuz, "Asıl amacımız, bilimsel yöntem, bilimsel bilgi ve bilimle toplumumuzun bütün kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgi üretiminin temel ilkelerini okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz üzerinden fark ettirmek." dedi.

Şenlik kapsamında öğretmen ve öğretmen adaylarına bilim okuryazarlığı konusunda örnek teşkil edecek etkinlikler de sunacaklarını belirten Kaygusuz, herkesi şenliğe katılmaya davet etti.



Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da şenlikle öğrencilerin eğlenerek öğreneceğini vurgulayarak, "İnşallah ülkemizin geleceğinde öğrencilerimizi birer mühendis, teknik eleman, uçak mühendisi ve çeşitli mesleklerde göreceğiz. İnşallah öğrencilerimiz bu deneyleri yaparken geleceğimizi de şekillendirecek." diye konuştu.



Katılımcılar ve öğrenciler, açılışın ardından şenlik alanını gezdi.

Bilime merakın artırılması amacıyla düzenlenen şenlik, 3 gün sürecek.







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