Erzurum'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 Ekim'de yakalanan, aralarında kadınların da olduğu 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün Erzurum'daki sözde memurlar sorumlusu olduğu belirtilen Z.B'nin de aralarında bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramalarda, 25 bin 655 lira, 770 avro, 50 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.