Bakan Kirişci, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde konuştu:

ERZURUM (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımın vazgeçilmez ve stratejik öneme sahip sektör olduğunu, hükümet olarak şehirlerin potansiyelini dikkate alarak bu konuda gerekli adımları atmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Bakan Kirişci, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaretinde yaptığı konuşmada, kente önemli programlar için geldiğini, Erzurum'un hayvansal üretim alanında önemli ve lider kent olduğunu belirtti.

Büyükşehir belediyelerinin yerelde tarım sektörüne yapacakları katkıların önemine işaret eden Kirişci, Sekmen'in de bu katkıları ziyadesiyle yaptığını anlattı.

Kirişci, tarımın, önemli ve vazgeçilmez olduğunun pandemi dönemi ve savaşlarla daha çok hissedildiğini aktararak, tarım olmadığında gıdanın olmayacağını, gıdanın da olmaması durumunda insanların en temel beslenme ihtiyaçlarının karşılanamayacağını dile getirdi.

İnsanların beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyacının olduğunu vurgulayan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım vazgeçilmez ve stratejik öneme haiz olan sektördür. Hükümet olarak şehirlerin mevcut potansiyellerini dikkate alarak bu konuda gerekli adımları atmanın gayreti içinde olduk. Bunun daha iyisini yapma mecburiyetimiz var. Zira 2023 ile başlayacak olan yüzyılın adı Türkiye yüzyılı olacak. İHA, SİHA gibi savunma sanayiinde yerlilik, millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere geldi ama bizim tarım ve gıdada da global oyuncu olmamız gerekiyor. Sadece kendimiz için üretmeyip mutlak surette başka ülkelere de bunları sağlayabilen ülke olmamız gerekiyor. Erzurum'da bu manada çok şey bekliyoruz."

Erzurum'un hayvancılık açısından önemli şehir olduğunu ve özellikle küçükbaş hayvancılığa önem verdiklerini anlatan Kirişci, önceliklerinin tarım ve turizm olduğunu vurguladı.

Bakan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kritik bir süreç var. Etrafımızda yaşadıkları ülkenin kadrini, kıymetini, bütün zorluklara rağmen nelerin üstesinden geldiğini bilmeyen hadsiz çevreler, tipler var. İnşallah memleketimiz onlara 2023'teki seçimde gerekli dersi verecek. Bu milletin önü, bahtı açık, buna inanıyoruz. Ülkemiz, kadim kültürüyle inşallah dünyaya daha büyük nefes olmaya devam edecek."

Ziyarette Sekmen, kentteki projeler hakkında Bakan Kirişci'ye bilgiler verdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ve ilçe belediye başkanları ile bazı kurumların müdürleri de ziyarette hazır bulundu.

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